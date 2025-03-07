Rıdvan Yılmaz: Turu geçmek istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç takımı Rangers deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Rangers'ta oynayan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Benim için güzel geçiyor. Gayet mutluyum. Hocam bana güveniyor. Ben de takım arkadaşlarıma güveniyorum. Avrupa Ligi'nde de güzel bir şekilde ilerliyoruz. Güzel bir sonuç aldık. Sakin olmamız lazım. Rövanşta da güzel bir sonuç alıp tur atlamak istiyoruz. Avantajlı gidiyoruz. Ibrox'ta bir maçımız daha var. Orada da güzel bir skor alıp turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.

Tekrar İstanbul'da olmanın güzel olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bana soracak olursanız, dünyanın en güzel şehri. Burayı çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Karşılaşmada 11'de görev alan Rıdvan Yılmaz, 76. dakikada yerini Dujon Sterling'e bıraktı.