Rıdvan Yılmaz: Valerien Ismael'in ikili ilişkisi çok iyi

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Rıdvan Yılmaz, değerlendirmelerde bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Yılmaz, "Büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ederim. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Genç oyuncular olarak, 40 bin kişinin sizin adınızı bağırmasını hayal edersiniz. Bunu yaşadım. Onlar için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Yeni teknik direktörleri Valerien Ismael ile ilgili gelen soruya Rıdvan, "Yeni bir hocamız geldi, çok çalışıyoruz. Bize her şeyi öğretiyor. İnşallah böyle devam edeceğiz. Hocanın ikili ilişkisi çok iyi. Oyundan çıktığımda, Türkçesi yettiği kadar bana 'Harika' dedi." cevabını verdi.