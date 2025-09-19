Rıdvan Yılmaz: Yeterince mücadele edemediğimiz için kaybettik

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK İÇİN GELMİŞTİK"

Karşılaşma sonrası üzgün olduklarını dile getiren Rıdvan, "Kazanmak için gelmiştik. Kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.

"YETERİNCE MÜCADELE ETMEDİK"

Siyah-beyazlı futbolcu, mücadele eksikliğine vurgu yaparak, "Yeterince mücadele edemediğimiz için kaybettik." ifadelerini kullandı.

"POZİTİF İLERLEMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Rıdvan, önlerindeki maçlara odaklandıklarını belirterek, "Önümüzdeki maçta galip gelip pozitif bir şekilde ilerlemeye çalışacağız." sözleriyle açıklamasını tamamladı.