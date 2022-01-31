Rıdvan Yılmaz'a Avrupa devi resmen talip oldu! Görüşmeler başladı

31 Ocak 2022 Pazartesi 23:05 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 23:05

Beşiktaş'taki performansıyla beğeni toplayan Rıdvan Yılmaz'a bir talip de Fransa'dan çıktı. Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un Rıdvan Yılmaz için siyah-beyazlı takımla görüşmelere başladığı öne sürüldü.

LYON, RIDVAN YILMAZ'IN PEŞİNDE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Lyon, Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş ile görüşmelere başladı. Rıdvan Yılmaz, bu sezon 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

RIDVAN YILMAZ'IN PERFORMANSI

Bu sezon yükselen başarılı performansıyla Beşiktaş'ın önemli isimlerinden biri olmayı başaran Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı formayla 21 maçta forma giyerken 2 gol ve 3 asistle katkıda bulundu. Genç oyuncu 21 maçın 17'sinde ilk 11'de yer buldu.