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Spor

Rıdvan Yılmaz'a Avrupa devi resmen talip oldu! Görüşmeler başladı

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'ta sergilediği başarılı performansla birçok Avrupa takımının dikkatini çekmeyi başardı. Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un Rıdvan Yılmaz için siyah-beyazlılar ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

31 Ocak 2022 Pazartesi 23:05 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 23:05
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Beşiktaş'taki performansıyla beğeni toplayan Rıdvan Yılmaz'a bir talip de Fransa'dan çıktı. Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un Rıdvan Yılmaz için siyah-beyazlı takımla görüşmelere başladığı öne sürüldü.

LYON, RIDVAN YILMAZ'IN PEŞİNDE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Lyon, Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş ile görüşmelere başladı. Rıdvan Yılmaz, bu sezon 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

RIDVAN YILMAZ'IN PERFORMANSI

Bu sezon yükselen başarılı performansıyla Beşiktaş'ın önemli isimlerinden biri olmayı başaran Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı formayla 21 maçta forma giyerken 2 gol ve 3 asistle katkıda bulundu. Genç oyuncu 21 maçın 17'sinde ilk 11'de yer buldu.

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