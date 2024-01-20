Rıdvan Yılmaz'dan Galatasaray hamlesi

Sol bek takviyesi doğrultusunda rotayı İskoçya'ya çeviren ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı renklerine bağlamaya çalışan Galatasaray, Glasgow Rangers bariyerini aşmaya çalışıyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın İskoçya'ya giderek bizzat görüştüğü ve "EURO 2024'te olmak istiyorsan, oynamalısın" dediği 22 yaşındaki sol bek, Galatasaray'ın kendisine yaptığı teklifi değerlendirmek istiyor.

Sarı-Kırmızılı kulüp de Rıdvan'la prensipte el sıkıştıktan sonra Rangers'la görüşmelere başladı, ancak kiralama konusunda ortada bir anlaşmazlık söz konusu. Rangers, Rıdvan ayrılacaksa bunun bonservisiyle birlikte olmasını istiyor.

RAKAM ÜZERİNDE ANLAŞAMADILAR

Galatasaray cephesi ise gelecek sezon ilk 11'de yabancı mecburiyeti olmayacağından dolayı genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık kullanmanın planlarını yapıyor. Satın alma opsiyonlu kiralama formülü de masaya geldi, ancak İskoçlar bu opsiyonun da zorunlu olmasını talep etti.

RIDVAN YILMAZ GÖRÜŞECEK

Bonservisle ilgili ortaya konan rakam ise Galatasaray tarafında sıcak karşılanmadı. Rıdvan Yılmaz, Rangers yetkilileriyle bir görüşme daha yaparak, ayrılma isteğini yineleyecek. Sarı-Kırmızılılar da bu süreçte İskoçlar'la temasları sıklaştırmış durumda.