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Spor

Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber! Galatasaray'a İtalya'dan sürpriz rakip

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Glasgow Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ı listesine eklemişti. Ancak sarı kırmızılı ekibe kötü haber İtalya'dan geldi. İşte detaylar...

Sabah13 Ocak 2024 Cumartesi 10:21 - Güncelleme:
Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber! Galatasaray'a İtalya'dan sürpriz rakip
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Sivasspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar 1-1 berabere kaldı.

Sakatlıklar sebebiyle sarı kırmızılılar Sivas'ta eksik kadroyla sahaya çıktı. Ara transfer döneminin başlamasıyla Galatasaray kurmayları düğmeye bastı.

Sezon başında Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu takıma geri çağrıldı. Milli oyuncu takımla atrenmanlara çıktı. Sarı kırmızılılarda transfer önceliği sol bek bölgesine verilecek.

YOLLAR AYRILACAK

Cimbom, sezon başında Bundesliga ekibi Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol sol bek Angelino ile devre arasında yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Sarı kırmızılıların gündemine Glasgow Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz gelmişti. İskoç ekibi milli futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

GALATASARAY'A TRANSFERDE RAKİP ÇIKTI

Sky Sports İtalya, Galatasaray'ın peşindeki Rıdvan Yılmaz için Hellas Verona kulübü de devreye girdiğini duyurdu.

İtalyanların Rıdvan Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın olduğu aktarıldı. Rıdvan Yılmaz, bu sezon İskoç takımı ile 14 maça çıktı. Milli sol bek oyuncusu 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

22 yaşındaki sol bek, A Milli takım düzeyinde ise 6 kez forma giydi. Rıdvan Yılmaz bu karşılamalarda 2 asist katkısı sağladı.

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