İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6096
  • EURO
    51,4771
  • ALTIN
    6638.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rıdvan Yılmaz'dan penaltı açıklaması: Facia bir karar
Rıdvan Yılmaz'dan penaltı açıklaması: Facia bir karar

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11'de attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından konuşan Rıdvan Yılmaz, verilen penaltının facia bir karar olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ5 Nisan 2026 Pazar 23:12 - Güncelleme:
ABONE OL

Beşiktaş'ın sol bek'i Rıdvan Yılmaz maç sonu açıklamalarda bulundu.

'FACİA BİR KARAR'

Son dakikalarde verilen penaltı hakkında konuşan Rıdvan, "Maç hakkında konuşmak istiyoruz ama maçın sonunda çıkan, ağır konuşmak istemiyorum, facia bir karar. Agbadou dışarıda dokundu, hakem penaltı verdi, VAR karışmadı. VAR niye müdahil olmadı çok merak ediyoruz. Agbadou aynı şekilde söyledi.' ifadelerini kullandı.

'LİGİMİZİ KÖTÜ GÖSTERİYOR'

Genç oyuncu bu kararların ligi kötü etkilediğini savunarak, 'Bu tip pozisyonlar ligimizi kötü gösteriyor. Bu kararı doğru bulmuyorum. Lig açısından, bizim açımızdan, Türkiye açısından bu tip kararlarda daha dikkatli olunmalı. Bu karardan ötürü mağlup olduğumuz için çok üzgünüz." diyerek sözlerini noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.