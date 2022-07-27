Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda son olarak bir ayrılık yaşanmış, takımın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz İskoç ekibi Rangers'a transfer olmuştu. Beşiktaş'ta, bir oyuncu ile daha yollar ayrılma aşamasına geldi.
Sabah'ın haberine göre; yönetimin sözleşme fesih görüşmelerinde sona geldiği N'Koudou ile yollar takımın İstanbul'a dönüşünde resmi olarak ayrılacak.
Fransız kanat oyuncusu ile siyah-beyazlı yönetim arasında fesih için küçük bir pürüz kaldığı, tarafların ödenecek tazminatta anlaşmasının an meselesi olduğu belirtildi. Beşiktaş, N'Koudou'nun alternatiflerini de arıyordu.