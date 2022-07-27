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Spor

Rıdvan Yılmaz'dan sonra Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transfer olmasının ardından Kevin N'Koudou'yla da yollar ayrılma aşamasına geldi.

Sabah27 Temmuz 2022 Çarşamba 09:42 - Güncelleme:
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Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda son olarak bir ayrılık yaşanmış, takımın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz İskoç ekibi Rangers'a transfer olmuştu. Beşiktaş'ta, bir oyuncu ile daha yollar ayrılma aşamasına geldi.

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İSTANBUL'A DÖNÜŞTE AYRILIK

Sabah'ın haberine göre; yönetimin sözleşme fesih görüşmelerinde sona geldiği N'Koudou ile yollar takımın İstanbul'a dönüşünde resmi olarak ayrılacak.

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KÜÇÜK BİR PÜRÜZ KALDI

Fransız kanat oyuncusu ile siyah-beyazlı yönetim arasında fesih için küçük bir pürüz kaldığı, tarafların ödenecek tazminatta anlaşmasının an meselesi olduğu belirtildi. Beşiktaş, N'Koudou'nun alternatiflerini de arıyordu.

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