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Spor

Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'ı derbide mağlup

Premiership'in 21. haftasında lider Celtic, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın forma giydiği Rangers'ı 2-1'lik skorla mağlup etti ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

30 Aralık 2023 Cumartesi 17:48 - Güncelleme:
Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'ı derbide mağlup
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İskoçya Premiership 21. hafta maçında lider Celtic ile ikinci sıradaki Rangers karşı karşıya geldi. Celtic Park'ta oynanan maçı Celtic 2-1 kazandı.

Celtic'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Paulo Bernardo ve 47. dakikada Kyogo Furuhashi kaydetti. Rangers'ın tek golü 88. dakikada James Tavernier'dan geldi.

Rangers forması giyen Leon Balogun, karşılaşmanın 71. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Konuk ekip Rangers forması giyen milli oyuncu Rıdvan Yılmaz, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte art arda üçüncü galibiyetine ulaşan Celtic, puanını 51 yaparak liderlik koltuğunu sağlama aldı. Tam 11 maç sonra yenilgi alan Rangers, 43 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki Celtic, St. Mirren deplasmanına gidecek. Rangers, sahasında Kilmarnock'u ağırlayacak.

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