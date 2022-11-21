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Spor

Rıdvan Yılmaz'ın takımında Van Bronckhorst ile yollar ayrıldı

Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un sözleşmesi feshedildi.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 14:19 - Güncelleme:
Rıdvan Yılmaz'ın takımında Van Bronckhorst ile yollar ayrıldı
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İskoçya ekibi Rangers'ta Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayırıldığını doğruluyoruz." denildi.

Açıklamada, "Ne yazık ki son aylardaki sonuçlar ve performanslar beklentileri karşılamadı ve yönetim kurulu bugün onun sözleşmesinin feshedilmesine karar verdi. Yeni teknik direktör arayışları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Kasım 2021'de görevi devralan Hollandalı teknik adam, takımını UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve geçen sezon İskoç Kupası'nı kaldırdı.

Futbolculuk döneminde Hollanda'nın Feyenoord, İspanya'nın Barcelona ve İngiltere'nin Arsenal takımlarında top koşturan Van Bronckhorst, 1998-2001 yıllarında Rangers forması giymişti.

Teknik direktörlüğe Feyenoord'da başlayan ve 2016-2017 sezonunda takımını lig şampiyonluğuna ulaştıran Hollandalı çalıştırıcı, daha önce Çin'in Guangzhou R&F ekibinde görev yapmıştı.

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