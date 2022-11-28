İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2022 Pazartesi / 5 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6407
  • EURO
    19,27
  • ALTIN
    1043.16
  • BIST100
    4923.23
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rıdvan Yılmaz'ın yeni hocası belli oldu
Spor

Rıdvan Yılmaz'ın yeni hocası belli oldu

Rıdvan Yılmaz'ın da formasını giydiği Rangers'ta teknik direktörlük görevine Michael Beale'nin getirildiği açıklandı.

AA28 Kasım 2022 Pazartesi 22:06 - Güncelleme:
Rıdvan Yılmaz'ın yeni hocası belli oldu
ABONE OL

İskoçya Premiership Ligi ekiplerinden Rangers'ta teknik direktörlük görevine İngiliz çalıştırıcı Michael Beale getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Queens Park Rangers'ı bırakan 42 yaşındaki Beale ile 2026 yılına kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

İskoçya temsilcisinde Michael Beale, 2018 yılından 2021'e kadar yardımcı antrenörlük görevini üstlenmiş ve son sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın da kadrosunda yer aldığı Rangers, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un görevine geçen hafta son vermişti.

Beale'ın bu sezon ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı İngiltere Championship ekibi Queens Park Rangers, 9 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberliğin ardından 31 puanla ligde 7. sırada yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.