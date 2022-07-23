Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz için Rangers'la anlaşmasının ardından gözler, yerine transfer edilecek oyuncuya çevrildi.

RIDVAN YILMAZ'IN YERİNE MIGUEL TRAUCO

Sabah'ın haberine göre; siyah-beyazlı ekibe Fransa'nın Saint Etienne takımından ayrıldıktan sonra boşta olan Miguel Trauco önerildi.

KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen ve bu nedenle Amerika kıtasından aldığı tekliflere henüz olumlu dönüş yapmayan Perulu futbolcu, 3 sezon formasını giydiği Fransız ekibiyle geçtiğimiz ay ilişkisini kesmişti.

MENAJERLER ÖNERDİ

Menajerler, 29 yaşındaki futbolcuyu uygun bir yıllık ücretle getirebileceklerini Beşiktaş'a iletti.