Rıdvan Yılmaz'ın yerine Tayfur Bingöl geliyor

Rıdvan Yılmaz için Eintracht Frankfurt ile anlaştıktan sonra bir sol bek alacak Beşiktaş'ta öncelik yerliden yana.

BEŞİKTAŞ'TAN TAYFUR BİNGÖL HAMLESİ

Alanyaspor'un 29 yaşındaki sol beki Tayfur Bingöl için nabız yoklayan Beşiktaş, bu oyuncuyu kiralık ya da düşük bir bonservis ile kadrosuna katmak istiyor.

SALİH UÇAN TAKASTA KULLANILMAYACAK

Siyah beyazlıların gündeminde Tayfur için Salih Uçan'ı takasta kullanmak gibi bir seçeneğin şu an için hiçbir şekilde düşünülmediği öğrenildi.

YERLİ STOPER TAKVİYESİ

Beşiktaş defans hattına bir de stoper takviyesi yapacak ve bu seçeneği öncelikli olarak yerliden yana kullanmak istiyor.

ATİBA İLE 1 SEZON DAHA SÖZLEŞME UZATILACAK

Beşiktaş'ta 9 sezonu tamamlayan ve kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Atiba Hutchinson'la da yeni bir sözleşme yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hafta içinde Atiba ile bir araya gelinerek yeni sözleşmenin şartları konuşulacak ve imzaların atılması halinde ve 39 yaşındaki Kanadalı futbolcu Beşiktaş'taki 10. sezonuna başlayacak.

CENK TOSUN'LA GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

Beşiktaş'ın gündeminde olan diğer futbolculardan Cenk Tosun ile görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği bilgisine ulaşılırken, sözleşmesi sona eren Güven Yalçın konusunda herhangi yeni bir gelişmenin olmadığı bildirildi.

ALEX TEİXERİA İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR