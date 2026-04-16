İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7711
  • EURO
    52,9642
  • ALTIN
    6896.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rigobert Song'dan TFF'ye ziyaret: Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi
Rigobert Song'dan TFF'ye ziyaret: Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi

Rigobert Song, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ı ziyaret etti.

IHA16 Nisan 2026 Perşembe 20:34
ABONE OL

Galatasaray ve Trabzonspor'da da forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör Rigobert Song, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ı makamlarında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Song, Başkan Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Otyakmaz'a Kamerun Milli Takımı forması takdim etti.

TFF Yönetim Kurulu üyeleri Tahir Ediz Kıray ve Bilal Arslan'ın da yer aldığı ziyarette; TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Rigobert Song'a üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.

  • singo
  • ibrahim hacıosmanoğlu

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.