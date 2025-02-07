İSTANBUL 4°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2025 Cuma / 9 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9817
  • EURO
    37,3494
  • ALTIN
    3335.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Rigoberto Rivas, Kocaelispor'da

Kocaelispor, Hataysporlu Rigoberto Rivas ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Oyuncunun yarın Amedspor ile oynanacak karşılaşmayı tribünden izleyeceği öğrenildi.

IHA7 Şubat 2025 Cuma 18:04 - Güncelleme:
Rigoberto Rivas, Kocaelispor'da
ABONE OL

Kocaelispor, Hataysporlu Rigoberto Rivas ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Oyuncunun yarın Amedspor ile oynanacak karşılaşmayı tribünden izleyeceği öğrenildi.

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Hatayspor'un oyuncusu Rigoberto Rivas ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Rigoberto Rivas transferimiz ile her konuda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz yarın stada gelip taraftarımızla maçımızı izleyecektir. Pazar günü sağlık kontrolünden geçip, tesisimizde resmi imza yapılacaktır" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.