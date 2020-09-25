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Spor

Rio Ave Teknik Direktörü Mario Silva: Futbolda her şey mümkün

Beşiktaş'ı Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda eleyen Portekiz kulübü Rio Ave Teknik Direktörü Mario Silva maç sonunda karşılaşmayı değerlendirdi. Futbolda her şey mümkün diyen Silva, 'Son bölümlerde güven kazandık ve hak ettiğimiz sonucu elde ettik' dedi.

25 Eylül 2020 Cuma 00:17 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 00:17
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Rio Ave Teknik Direktörü Mario Silva, Beşiktaş'ı penaltılarda geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde Milan'ın rakibi olmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

Mario Silva maçın başında zorlandıklarını belirterek, "İkinci yarı doğru oyuncu değişiklikleri yaptık. Son bölümlerde güven de kazandık ve hak ettiğimiz sonucu elde ettik." diye konuştu.

Sonucun kendileri açısından sürpriz olup olmadığı sorusu üzerine Silva, "Futbolda her şey mümkün. Hafta içinde penaltılara da çalıştık. Çok zorluk çektik diyemem, takımım iyi mücadele sergiledi." yorumunu yaptı.

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