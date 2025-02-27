Rio Ferdinand, Amorim'i hedef aldı: Takım durmuş durumda

Manchester United'ın eski savunma oyuncusu Rio Ferdinand, takımın teknik direktörü Ruben Amorim ile ilgili eleştiride bulundu.

Ferdinand, Amorim'in beklentileri karşılayamadığını söyledi. Manchester United'ın Ipswich Town'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulunan Ferdinand, "Ruben Amorim beklentileri karşılayamadı. Geldiği yer, başardıkları ve Sporting ile kazandığı kupalar göz önüne alındığında geldiği zaman, "Bu genç teknik direktörle büyük bir fırsat" yakaladık diye düşünmüştük ama bu gerçekleşmedi. Bence sezon sonuna kadar kendisini toparlamalı ve ardından takımı yeniden inşa ederek teknik direktörlük yapmaya başlamalı çünkü şu anda takım tamamen durmuş durumda!" ifadelerini kullandı.

MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

Erik ten Hag'ın ardından Manchester United'da teknik direktörlük görevine gelen Ruben Amorim, İngiliz ekibinin başında 23 maça çıktı. Manchester United, Portekizli teknik adam ile bu maçlarda 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.