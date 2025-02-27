İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2025 Perşembe / 29 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4322
  • EURO
    38,2764
  • ALTIN
    3379.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rio Ferdinand, Amorim'i hedef aldı: Takım durmuş durumda
Spor

Rio Ferdinand, Amorim'i hedef aldı: Takım durmuş durumda

Manchester United'ın eski savunma oyuncusu Rio Ferdinand, takımın teknik direktörü Ruben Amorim'in beklentileri karşılayamadığını söyledi.

HABER MERKEZİ27 Şubat 2025 Perşembe 14:24 - Güncelleme:
Rio Ferdinand, Amorim'i hedef aldı: Takım durmuş durumda
ABONE OL

Manchester United'ın eski savunma oyuncusu Rio Ferdinand, takımın teknik direktörü Ruben Amorim ile ilgili eleştiride bulundu.

Ferdinand, Amorim'in beklentileri karşılayamadığını söyledi. Manchester United'ın Ipswich Town'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulunan Ferdinand, "Ruben Amorim beklentileri karşılayamadı. Geldiği yer, başardıkları ve Sporting ile kazandığı kupalar göz önüne alındığında geldiği zaman, "Bu genç teknik direktörle büyük bir fırsat" yakaladık diye düşünmüştük ama bu gerçekleşmedi. Bence sezon sonuna kadar kendisini toparlamalı ve ardından takımı yeniden inşa ederek teknik direktörlük yapmaya başlamalı çünkü şu anda takım tamamen durmuş durumda!" ifadelerini kullandı.

MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

Erik ten Hag'ın ardından Manchester United'da teknik direktörlük görevine gelen Ruben Amorim, İngiliz ekibinin başında 23 maça çıktı. Manchester United, Portekizli teknik adam ile bu maçlarda 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.