İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2023 Cuma / 5 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7179
  • EURO
    31,1949
  • ALTIN
    1835.74
  • BIST100
    7855.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rio Ferdinand: Takım, video oyunlar sayesinde kaynaştı
Spor

Rio Ferdinand: Takım, video oyunlar sayesinde kaynaştı

Manchester United'ın eski yıldızı Rio Ferdinand, takımın üst üste şampiyonluk yaşadığı dönemde takımın kaynaşmasında birlikte oynanan video oyunların olduğunu söyledi.

17 Kasım 2023 Cuma 15:28 - Güncelleme:
Rio Ferdinand: Takım, video oyunlar sayesinde kaynaştı
ABONE OL

Manchester United'ın eski yıldızlarından Rio Ferdinand, takımın üst üste başarılar yaşadığı döneme dair bir açıklamada bulundu.

Oyuncuların kaynaşmak için video oyunu oynadığını söyleyen Ferdinan, "Socom adında bir oyun oynardık. Eski usül Call of Duty diyebiliriz. Bu oyunu saatlerce oynardık." dedi.

"YOLCULUKLAR YETMİYORDU"

Takımın bu oyunu çok sevdiğini söyleyen Ferdinand, "Saatler süren yolculuklarımız olduğunda bazen yolculuk bize yetmiyordu. Hele ki 2-3 saatlik bir yolculuksa hiç yetmiyordu. Genelde 6'ya 6 veya 5'e 5 oynuyorduk. Bizim ekibimiz genelde Gary Neville, Edwin van der Sar ve Ryan Giggs gibi yaşlı isimlerden oluşuyordu. Oyunu oynarken bazen birbirimizden nefret ediyorduk ama bunu yaparken birlikteydik." ifadelerini kullandı.

Rio Ferdinand, 9 Aralık 2006'da Manchester City'e attıkları golde yapılan gol sevincinin Socom oyunu ile bağlantılı olduğunu açıkladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.