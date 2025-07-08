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Spor

Rio Ferdinand'dan Victor Osimhen yorumu! ''Galatasaray'a giderse hayal kırıklığına uğrarım''

Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, podcast kanalında Victor Osimhen transferi hakkında konuştu. İngiliz futbol efsanesi, birçok talibi olan Nijeryalı yıldızın Galatasaray'ı tercih etmesi halinde hayal kırıklığına uğrayacağını dile getirdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Temmuz 2025 Salı 11:25 - Güncelleme:
Rio Ferdinand'dan Victor Osimhen yorumu! ''Galatasaray'a giderse hayal kırıklığına uğrarım''
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Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, kendine ait podcast kanalında Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferini yorumladı.

"BOZUK PLAK GİBİYİM: OSIMHEN"

"Ben bozuk plak gibiyim. Podcast'imi dinleyenler bilir, bir süredir sürekli Osimhen'den bahsediyorum. O bir santrfor, tecrübeli, en üst seviyede gol atmayı biliyor.

"DÜNYANIN EN İYİ FORVETLERİNDEN BİRİ"

"Bugün Galatasaray'ın 50 milyon sterlinlik bir teklifte bulunduğunu gördüm. Yani, dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan birinci sınıf bir forveti almak için 50 milyon sterlin, bugünün piyasasında kesinlikle çok az bir rakam."

"G.SARAY'A GİDERSE..."

"Manchester United bir 9 numara için çırpınıp dururken, o bu paraya Galatasaray'a giderse hayal kırıklığına uğrarım. 9 numara transfer edemezsek Gyokeres'i kaçırmış olmaktan ötürü hayal kırıklığına uğrarım."

"OSIMHEN'İ ALIRSAK..."

"Osimhen'i alırsak, Gyökeres'i kaçırdığımız için o kadar da endişelenmem."

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