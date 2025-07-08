Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, kendine ait podcast kanalında Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferini yorumladı.

"BOZUK PLAK GİBİYİM: OSIMHEN"

"Ben bozuk plak gibiyim. Podcast'imi dinleyenler bilir, bir süredir sürekli Osimhen'den bahsediyorum. O bir santrfor, tecrübeli, en üst seviyede gol atmayı biliyor.

"DÜNYANIN EN İYİ FORVETLERİNDEN BİRİ"

"Bugün Galatasaray'ın 50 milyon sterlinlik bir teklifte bulunduğunu gördüm. Yani, dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan birinci sınıf bir forveti almak için 50 milyon sterlin, bugünün piyasasında kesinlikle çok az bir rakam."

"G.SARAY'A GİDERSE..."

"Manchester United bir 9 numara için çırpınıp dururken, o bu paraya Galatasaray'a giderse hayal kırıklığına uğrarım. 9 numara transfer edemezsek Gyokeres'i kaçırmış olmaktan ötürü hayal kırıklığına uğrarım."

"OSIMHEN'İ ALIRSAK..."

"Osimhen'i alırsak, Gyökeres'i kaçırdığımız için o kadar da endişelenmem."