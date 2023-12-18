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Spor

Riquelme, Boca Juniors'a başkan oldu

Eski yıldız futbolcu Riquelme, Boca Juniors'a başkan olarak seçildi. Kulüpten yapılan açıklamada, efsane ismin 2023-2027 döneminde başkanlık görevini yürüteceği belirtildi.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 23:06 - Güncelleme:
Riquelme, Boca Juniors'a başkan oldu
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Arjantinli eski yıldız oyuncu Juan Roman Riquelme, efsanesi olduğu Boca Juniors'ta başkanlığa getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, genel kurulda oyların yüzde 65,3'ünü alan 45 yaşındaki eski futbolcunun, 2023-2027 döneminde başkanlık görevini yürüteceği belirtildi.

Açıklamada, kötü hava koşullarına rağmen 47 binin üzerinde üyenin oy kullandığı ve bu rakamın, kulüp rekoru olduğu da vurgulandı.

Profesyonel futbol kariyerine 1996-2002 yılları arasında Boca Juniors'ta başlayan Riquelme, Avrupa'da Barcelona ve Villarreal formalarını giymesinin ardından Arjantin temsilcisine dönmüştü.

Milli maçlarda 51 kez sahaya çıkan Riquelme, 471 karşılaşmada 128 gol ve 86 asiste imza atmıştı.

  • Boca Juniors
  • 2023-2027
  • Juan Roman Riquelme

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