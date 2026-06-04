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Spor

Riquelme'den tarihi vaat: Haaland ve Rodri'yi getireceğim

Real Madrid başkan adayı Enrique Riquelme, seçilmesi halinde Erling Haaland ve Rodri'yi takıma kazandıracağını açıkladı.

HABER MERKEZİ4 Haziran 2026 Perşembe 00:46 - Güncelleme:
Riquelme'den tarihi vaat: Haaland ve Rodri'yi getireceğim
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Real Madrid'de Florentino Perez'in karşısında aday olarak seçime giren Enrique Riquelme, yıldız transferinin Erling Haaland olacağını açıkladı.

Riquelme, "Dünya yıldızı transferim Erling Haaland olacak." dedi ve formasını canlı yayında çıkardı.

Alicante'li iş adamı, röportajda futbolcunun adının yazılı olduğu bir forma ve transfere ilişkin noter tasdikli belgeyle birlikte kameraların karşısına çıktı.

Riquelme ayrıca Rodri'nin de transfer edileceğini duyurdu.

Riquelme, "Eğer Erling Haaland ve Rodri benimle birlikte Real Madrid'e gelmezse, Real Madrid'in tüm 100.000 üyesinin aidatlarının %100'ünü ben ödeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Kulüp efsanesi Raul'un sportif direktörü ve Fernando Hierro'nun kulüp altyapısı La Fabrica'nın direktörü olarak atanacağını da duyurdu.

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