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Spor

Riva'da önemli buluşma! Mehmet Büyükekşi ve Lale Orta toplantı yapacak

MHK Başkanı Lale Orta'nın Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki tartışmalı pozisyon hakkında özet görüntülerini değiştirdiği iddia edilmişti. Bu konuya ilişkin olarak bugün TFF Başkanı ve MHK Başkanı'nın bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Akşam20 Mart 2023 Pazartesi 09:37 - Güncelleme:
Riva'da önemli buluşma! Mehmet Büyükekşi ve Lale Orta toplantı yapacak
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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'nın, Galatasaray-Kasımpaşa maçında Ryan Donk'un Zaniolo'ya yaptığı harekete "Kırmızı kart" diyen yayıncı kuruluştaki eski hakemlere tepki gösterip, özet görüntüleri değiştirttiği ileri sürülmüştü. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, yazılı bir açıklama yaparak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Ancak yayıncı kuruluşun yetkilileri ile bir görüşme yapıldığını ifade etti. Aslan ise yaptığı açıklamalarda federasyonun bu konu ile ilgili bir soruşturma başlatmasını istedi.

HABERİ BİLE YOKTU!..

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, MHK Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluş yetkilileri ile yaptığı görüşmelerden daha önceden bilgisi olmadığı öğrenildi. Başkan Büyükekşi bugün MHK Başkanı Lale Orta ile Riva'da bir araya gelecek. Bu görüşmede son dönemde yaşanan gelişmeler masaya yatırılacak. Görüşme sonrası TFF'nin bu konu ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor

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