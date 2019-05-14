RİVA’dan Aslan’a 72 milyon TL gelir
GALATASARAY Kulübü’nün Riva arazisindeki konut projesini üstlenen Yılmaz İnşaat’ın, Düşler Vadisi Riva projesinin ilk etabının yüzde 30’unu sattığı bildirildi.
- StarSpor
GALATASARAY Kulübü’nün Riva arazisindeki konut projesini üstlenen Yılmaz İnşaat’ın, Düşler Vadisi Riva projesinin ilk etabının yüzde 30’unu sattığı bildirildi. 1500 adet villanın 509’unun satışından CimBom’un kasasına 72 milyon TL para girdiği kaydedildi. Sarı-Kırmızılılar, 2.8 milyar TL gelir beklenen proje tamamlandığında kasasına 761 milyon TL koymayı planlıyor.
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