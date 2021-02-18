Rivaldo, Messi'nin yeni adresini açıkladı

18 Şubat 2021 Perşembe 22:06 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 22:06

Barcelona'nın efsane isimlerinden Rivaldo, Lionel Messi hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Messi'nin yeni adresini açıklayan Rivaldo, "Messi, Şampiyonlar Ligi'nde Camp Nou'da Barcelona formasıyla son maçına çıktı. Artık Barcelona, Messi'ye önemli bir kupa için savaşma şansını veremez. Onun geleceği artık PSG'de. PSG, ona kupalar kazanma şansını verecektir." dedi.

Brezilyalı futbolcu sözlerini, "Uzun yıllar takımın sorumluluğunu sırtladı ve sonra en iyi takım arkadaşı Luis Suarez, Atletico Madrid'e gönderildi. Bu kabul edilemez bir hamleydi." ifadeleriyle tamamladı.

İspanya basını da kulüp ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Messi'nin Nou Camp'ta Barcelona forması ile Şampiyonlar Ligi'nde son maçına çıkmış olabileceği belirtiliyor.