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Spor

Rivaldo'dan Barcelona'ya Neymar mesajı!

Brezilyalı futbol efsanesi Rivaldo, eski kulübü Barcelona'nın transfer listesinde olduğu iddia edilen Neymar ve Lautaro Martinez ile ilgili açıklama yaptı.

27 Mart 2020 Cuma 00:50 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 00:50
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Barcelona'nın efsane futbolcularından Rivaldo, Katalan ekibinin transfer listesinde olduğu iddia edilen Neymar ve Lautaro Martinez ile ilgili yorum yaptı.

Neymar'ın Barcelona'ya yeniden dönüşünü desteklediğini söyleyen Brezilyalı efsane, "Barcelona'nın onu bırakması belki hataydı ama 222 milyon Euro'dan daha ucuza alınabiliyorsa kulüp bu fırsatı değerlendirmeli" ifadelerini kullandı.

ESKİ GÜNLERİNE DÖNEBİLİR

Neymar'ın kulübü tanıyan biri olmasının ve Messi - Suarez ikilisini iyi tamamlaması dolayısıyla önümüzdeki sezon kesinlikle Barcelona'ya gitmesi gerektiğini söyledi.

Rivaldo ayrıca Barcelona'yı bırakıp PSG'ye giden Neymar'a kızan taraftarların da yıldız futbolcuya kızgın olduğunu bildiğini ancak özür dileyerek yeniden eski günlerine dönebileceğini söyledi.

"MARTINEZ İÇİN ERKEN"

Barcelona'nın transfer gündeminde olduğu iddia edilen bir başka isim olan Lautaro Martinez için Katalan ekibi ihtimaline "henüz erken" diyen Rivaldo, "Lautaro Inter'in en önemli oyuncusu haline henüz bu sezon geldi. 22 yaşındaki Arjantinli bence gollerini atmaya ve çalışmaya devam etmeli. Barcelona için hazır değil"

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