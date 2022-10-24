River Plate, Boca Juniors'ı şampiyon yaptı!

Arjantin Ligi'nin 27'nci ve son hafta karşılaşmaları büyük heyecana sahne oldu. Son hafta maçlarına Boca Juniors 51 puanla lider; Racing Club ise 50 puanla 2'nci sırada girdi. Aynı saatte başlayan son hafta karşılaşmalarında ise Boca Juniors, sahasında Independiente'yi konuk ederken; Racing Club ise sahasında River Plate'i ağırladı. Boca Juniors, sahasında Independiente ile 2-2 berabere kalırken Racing Club-River Plate karşılaşmasının son anları şampiyonu belirledi. Karşılaşma 1-1 devam ederken 90'ıncı dakikada Racing Club'ın kazandığı penaltı atışında Jonathan Galvan'ın kullandığı penaltıyı River Plate kalecisi Franco Armani kurtardı. 90+5'inci dakikada ise Miguel Borja'nın attığı gol ile River Plate sahadan 2-1 galip ayrıldı ve ezeli rakibi Boca Juniors'ın şampiyonluğu kazanmasını sağladı.

GALLARDO: HER ŞEYİN ŞÜPHEYLE KARŞILANDIĞI BİR ÜLKEDE SAYGI VE İTİBARIMIZI KORUDUK

2014 yılından bu yana River Plate'in başında yer alan ve geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile Racing Club maçının ardından görevden ayrılacağını açıklayan Marcelo Gallardo, son maçının ardından açıklamalarda bulundu. Boca Juniors'ın şampiyon olmasını değerlendiren Gallardo, yaptıkları işe saygı duyduklarını ve bundan dolayı mutlu olduklarını vurguladı. Gallardo yaptığı açıklamada, "Ebedi rakibimize fayda sağlamış olsam da gurur duyuyorum. Her şeyin şüpheyle karşılandığı, her şeyin çok küçük ve hatta değerlerden yoksun olduğu bir ülkede saygı ve itibarımız koruduk. Ebedi rakibimize fayda sağlamış olsam da gurur duyuyorum. Kızgın veya hayal kırıklığına uğramış River Plate taraftarları varsa anlıyorum ama bugün değerlerimize ve ne olduğumuza saygı duyuyoruz" diye konuştu.