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Spor

River Plate, Urawa Red'i 3 golle geçti

FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu ilk maçında River Plate ile Urawa Red karşıya geldi. Seattle'daki Lumen Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi River Plate 3-1 kazandı.

Haber Merkezi18 Haziran 2025 Çarşamba 01:45 - Güncelleme:
River Plate, Urawa Red'i 3 golle geçti
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu ilk maçında River Plate ile Urawa Red karşıya geldi. Seattle'daki Lumen Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi River Plate 3-1 kazandı.

River Plate'nin gollerini 12. dakikada Facundo Colidio, 48. dakikada Sebastian Driussi ve 73. dakikada Maximiliano Meza kaydetti. Urawa Red'in tek golünü ise 58. dakikada penaltıdan Yusuke Matsuo attı.

Bu sonuçla birlikte River Plate turnuvaya 3 puanla başladı, Urawa Red ise puanla tanışamadı.

River Plate, 22 Haziran'da Monterrey ile karşılaşacak. Urawa Red ise 21 Haziran'da Inter ile mücadele edecek.

  • River Plate
  • Urawa Red
  • FIFA Kulüpler Dünya Kupası

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