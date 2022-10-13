River Plate'te Marcelo Gallardo dönemi sona eriyor

Arjantin futbolunun devlerinden River Plate'te sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü Marcelo Gallardo, görevinden ayrılacağını bir basın toplantısı ile duyurdu.

SÖZLEŞME UZATMAYACAK



River Plate ile oldukça başarılı 8 yıl geçiren Marcelo Gallardo'nun sözleşmesi Aralık ayı itibariyle sona eriyor. Yeni sözleşme imzalamayacağını belirten Arjantinli çalıştırıcı, "Kısa bir ara vereceğim. Bana güvenen insanlara teşekkür etmek adına buradayım. Bu 8 yıl boyunca bana eşlik eden herkese teşekkürler. Tüm teknik ekibime, benimle çalışan ve beni sürekli büyük bir çaba girdabında devam etme gücüne sahip olmaya iten tüm isanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR HİKAYEYDİ"



Basın toplantısında gözyaşlarını tutamayan Marcelo Gallardo, "Güzel bir hikayeydi. 2014'te göreve geldiğimden beri sahaya girerken hissettiklerimle benim için silinmez bir hatıra yaratan taraftarlara da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

SON MAÇINA ÇIKIYOR



Marcelo Gallardo, River Plate'in Pazar günü Rosario Central ile oynayacağı maçta son kez takımının başında olacağını açıkladı.

KULÜP TARİHİNİN EN BAŞARILISI



Marcelo Gallardo, 2022'yi kupasız kapatsa da bugüne kadar kazandığı 14 kupa ile kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü olmayı başardı. 1 Copa Sudamericana, 3 Recopa Sudamericana, 2 Copa Libertadores, 1 Suruga Bank Championship, 3 Copa Argentina, 2 Supercopa Argentina, 1 Argentine Primera Division, 1 Trofeo de Campeones de la Liga Profesional zaferi elde eden Marcelo Gallardo; 2018, 2019 ve 2020 yıllarında Güney Amerika'da yılın teknik direktörü de olmayı başarmıştı.