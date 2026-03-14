Spor

River Plate'ten Icardi açıklaması

River Plate Sportif Direktörü Enzo Francescoli, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi ile ilgili transfer iddialarını yalanladı. I

HABER MERKEZİ14 Mart 2026 Cumartesi 18:56 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi için dikkat çeken bir açıklama gündeme geldi. River Plate Sportif Direktörü Enzo Francescoli, transferde adı geçen Mauro Icardi ile ilgili konuştu.

ICARDI'NİN TRANSFER OLASILIĞI

Mauro Icardi'nin River Plate'e transfer olasılığı sorusuna cevap veren Enzo Francescoli, "Hayır, kimse bundan bahsetmedi ve ben de bu konuyu hiç konuşmadım." dedi.

Sözlerine devam eden Enzo Francescoli, "River Plate'in nasıl bir yer olduğunu biliyorsunuz. 140 yönetim kurulu üyesi var, 140 kişi konuşuyor. Bilmiyorum, bu futbol takımının resmin gündeminde yer alan bir konu değil." diye konuştu.

MENAJERİNDEN YALANLAMA

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino da geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi için River Plate iddiasını yalanlamıştı.

Pino, "Onlardan hiç telefon almadım." diye konuşmuştu.

32 yaşındaki Icardi'nin, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

