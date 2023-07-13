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Spor

Riyad Mahrez'e dudak uçuklatan teklif

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen yıldız isim Riyad Mahrez'e Suudi Arabistan ekibi Al Ahli yıllık 30 milyon euro teklif etti.

13 Temmuz 2023 Perşembe 18:26 - Güncelleme:
Riyad Mahrez'e dudak uçuklatan teklif
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Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Riyad Mahrez'e yıllık 30 milyon euro teklif etti.

Manchester City ile sözleşmesi devam eden Riyad Mahrez'e sürpriz bir teklif geldi.

The Athletic'te yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Riyad Mahrez'e yıllık 30 milyon euro teklif etti.

32 yaşındaki yıldız oyuncu içim Manchester City'ye ise 35 milyon €'luk teklif yapıldı.

Cezayirli oyuncu Mahrez geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi. Başarılı isim City'de toplam 236 maça çıktı ve 78 gol, 59 asist yaptı.

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