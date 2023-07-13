Riyad Mahrez'e dudak uçuklatan teklif

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Riyad Mahrez'e yıllık 30 milyon euro teklif etti.

Manchester City ile sözleşmesi devam eden Riyad Mahrez'e sürpriz bir teklif geldi.

The Athletic'te yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Riyad Mahrez'e yıllık 30 milyon euro teklif etti.

32 yaşındaki yıldız oyuncu içim Manchester City'ye ise 35 milyon €'luk teklif yapıldı.

Cezayirli oyuncu Mahrez geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi. Başarılı isim City'de toplam 236 maça çıktı ve 78 gol, 59 asist yaptı.