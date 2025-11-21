İSTANBUL 24°C / 14°C
21 Kasım 2025 Cuma
  • Riyad'da günü 10 madalya ile tamamladık!
Spor

Riyad'da günü 10 madalya ile tamamladık!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcular, günü 10 madalyayla noktaladı.

21 Kasım 2025 Cuma 01:29
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, günü 3 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyayla bitirdi.

Oyunların 17'nci gününde milli sporcular, güreş, atletizm, eskrim ve ju jitsu branşlarında mücadele etti.

Türkiye, güreşte 1 bronz, atletizmde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz, eskrimde de 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye, oyunlarda ülkeler madalya sıralamasında şu ana kadar 71 altın, 44 gümüş ve 35 bronz olmak üzere 150 madalyayla birinci sıradaki yerini korudu.

Madalya sıralamasında Türkiye'yi 29 altın, 33 gümüş ve 30 bronz olmak üzere toplam 92 madalyayla Özbekistan takip etti. Üçüncü sırada ise 24 altın, 19 gümüş ve 30 bronz olmak üzere toplam 73 madalyayla İran yer aldı.

