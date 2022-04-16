Rıza Çalımbay 1 puandan memnun

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatay'a puan ve puanlar almaya geldiklerini söyledi.

Karşılaşmaya 3 puan için çıktıklarını aktaran Çalımbay, "Maalesef 1 puan aldık. Ben takımımın oynadığı oyundan çok memnunum. İki takım da çok güzel mücadele etti. Biz kadromuzu da değişik bir şekilde çıkardık. Çok güzel de pozisyonlarımız vardı ama bir tanesinden yararlanabildik. Bu sıcakta, atmosferde, karşımızdaki takım da iyi bir takım, alınan 1 puan hakikaten iyi." diye konuştu.

Önlerinde kupa maçı bulunduğunu anımsatan Çalımbay, Hatay'da sıcak havada oynanan karşılaşmanın kupa maçı öncesi avantaj sağlayacağını kaydetti.