12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7489
  • 6,3726
  • 272.466
  • 106790
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Rıza Çalımbay: 3 final maçımız var

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ TFF başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, rövanş için avantajlı bir skor elde ettiklerini söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadık, güzel galibiyet aldık." dedi.

Kupa maçlarına ciddi bakmak gerektiğini kaydeden Çalımbay, "Ters ve iyi bir takıma karşı oynadık. Onların 3-4 maçını seyrettik, ona göre geldik. Dezavantajlarımızdan biri suni çimde oynamamızdı, zor geldi. Bazı arkadaşlarımız yeni oynadı." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 14. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çalımbay, "En önemli maçlarımızdan birini oynayacağız. Bu maçı mutlaka iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. 4 final maçımız vardı. Biri gitti, 3'ü kaldı. Bunlardan biri de Malatyaspor maçı olacak. Zor olacağını biliyoruz. Tek sıkıntımız Yatabare'nin cezalı olması. İyi şekilde ayrılacağız, takıma güveniyorum." diye konuştu.

(AA)

Yeni silahı Jask´ı tanıttı: Kesinlikle düşman için sürpriz olacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Vatandaşlar uyarıldı! Seferler iptal

Vatandaşlar uyarıldı! Seferler iptal

Patlama meydana geldi! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Patlama meydana geldi! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Aralıkta kamuya engelli ataması için kura töreni düzenlenecek

Aralıkta kamuya engelli ataması için kura töreni düzenlenecek

29 Kasım'da rekor kırıldı: Tam 4,7 milyar TL

29 Kasım'da rekor kırıldı: Tam 4,7 milyar TL

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 5 tanesi daha teslim edildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 5 tanesi daha teslim edildi

ABD çok tartışılan konu hakkında kararını verdi! Destekleyecekler

ABD çok tartışılan konu hakkında kararını verdi! Destekleyecekler

'Nükleer Virginia'lar için 22 milyar dolarlık dev sözleşme

'Nükleer Virginia'lar için 22 milyar dolarlık dev sözleşme

İstanbul’un en iyi açık oto pazarı hangisi?

İstanbul’un en iyi açık oto pazarı hangisi?
 

POPÜLER HABERLER

Ankara´nın göbeğindeki okuldan skandal görüntüler

Ankara´nın göbeğindeki okuldan skandal görüntüler

İşte 'Kuzey Işıkları'nı izleyebileceğiniz en iyi yerler

İşte 'Kuzey Işıkları'nı izleyebileceğiniz en iyi yerler

Milli gurur Atak'ın 'ağır abisi' için tarih belli oldu

Milli gurur Atak'ın 'ağır abisi' için tarih belli oldu

Kate'den Kraliçe'ye NATO desteği

Kate'den Kraliçe'ye NATO desteği

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA