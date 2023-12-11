Rıza Çalımbay: 5 transfer şart

Beşiktaş'ta yeni yönetim göreve gelmeden önce kadroya stoper, ön libero ve kanat transferine ihtiyaç olduğunu düşünen teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, gelinen noktada takviye sayısını 5'e çıkardığı belirtildi.

Tecrübeli çalıştırıcının son olarak sol bek ve santrfor konusunda da "Mutlaka alınmalı" notunu ilettiği kaydedildi. Beşiktaş'ın savunmanın soluna Freiburg U19'da forma giyen gurbetçi oyuncu Berkay Yılmaz ile ilgilendiği ifade edildi.

Kanat içinse Adana Demirspor'un milli futbolcusu Yusuf Sarı listeye alındı.