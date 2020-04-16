Rıza Çalımbay açıkladı! Mert Hakan ve Emre Kılınç'a Almanya'dan teklif var!

16 Nisan 2020 Perşembe 21:17 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 21:17

Süper Lig'de bu sezona damga vuran Sivassporlu Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş takımlarının zirve yarışında yer almasında büyük pay sahibi olmuştu. İsimleri son dönemde Galatasaray ile anılan yıldız futbolcuların geleceği hakkında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay flaş açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Çalımbay, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'a Almanya'dan talipler olduğunu söyledi. İşte Çalımbay'ın açıklamaları:

"EMRE VE MERT HAKAN'IN DURUMUNU SORDULAR"

Avrupa'dan bir kulüp benimle görüşme yapacaktı. Fakat bu görüşme koronavirüsünden dolayı gerçekleşmedi. Bu görüşme transfer değil, bir reklamla ilgiliydi. Avrupa'daki kulüp yetkilileri Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın durumunu sordu. Ben bu durumu oyuncularla da paylaştım. Kulüp ismini şu anda söylemem uygun olmaz ama Almanya'dan bir takımdı.

"LEVENT ŞAHİN'LE SÜREKLİ İLETİŞİMDEYİZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında da konuşan Çalımbay, "Fatih Terim'in birinci yardımcısı Levent Şahin ile Fatih Hoca'nın hastalık sürecinde devamlı iletişim halindeydim. Şu anda hocayı aramadım. Fatih Terim, Türk futbolu için önemli bir değerdir ve kendisi eski hocamdır. Kendisine tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.