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Spor

Rıza Çalımbay: ''Alper Potuk'u istiyorum''

Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'u kırmızı beyazlı takımda görmek istediğini açıkladı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 10:05 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 10:08
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Demir Grup Sivasspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor... Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi Grupları'nda direkt olarak temsil etmeye hazırlanan Yiğidolar, transferde güçlü bir kadro kurmanın peşinde.

Max Gradel, Felix, Ninga gibi önemli takviyeler yapan Sivasspor şimdi de Alper Potuk'u gündemine aldı. Fenerbahçe'deki sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden ve kulübüyle yolları ayrılan başarılı oyuncu bir süredir aldığı teklifleri değerlendiriyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay da Alper'i Sivas'ta görmeyi çok istiyor.

RIZA ÇALIMBAY: 'ALPER'İ İSTİYORUM'

Konuyla ilgili Lig Radyo'da Mixed Zone programında  Ömer Necati Albayrak'ın sorusuna yanıt veren Çalımbay, "Alper'i istiyorum. Yönetime söyledik. Görüşmelerimiz olacak. Çok iyi işler yapabilecek kapasitede bir oyuncu. Bu transferin gerçekleşmesini isterim" açıklamasında bulundu. 

Rizespor'u tercih eden Remy'le görüştüklerini ve işin bitme noktasına geldiğini söyleyen Çalımbay, "Ancak son anda menajeri Rizespor'u seçti. Trabzonspor'dayken de çok istediğim bir isimdi" ifadelerini kullandı.

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