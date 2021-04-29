Rıza Çalımbay: Beni en sevindiren olay sonradan giren arkadaşlarımızın skora etkisi

DHA 29 Nisan 2021 Perşembe 19:01 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 19:01

Süper Lig'in 38'inci haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Rıza Çalımbay basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Bulundukları konum itibariyle yukarılara oynamak için galibiyete odaklandıklarını söyleyen Çalımbay, "Malatyaspor'un bulunduğu pozisyondan dolayı da zor bir maç olacağı belliydi. Gerçekten de öyle oldu. Güzel ve mücadeleci bir lig maçı oldu.

Bizim güzel pozisyonlarımız vardı. Biraz son paslara dikkat edebilseydik, güzel bir skorda yakalayabilirdik. Takımımdan çok memnunum, maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettiler. Beni en sevindiren olaylardan bir tanesi de son haftalarda oyuna sonradan giren arkadaşlarımızın çok etkili oynamaları ve skora etki etmeleriydi. Takımımı tebrik ediyorum.

Kalan dört maçımız var. Bu dört maçı da çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki maçımız bizim için final maçımız. Bütün gayemiz tek düşüncemiz, bundan sonra oynayacağımız Gaziantepspor maçı." ifadelerini kullandı.