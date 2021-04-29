İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2021 Perşembe / 17 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2247
  • EURO
    9,9872
  • ALTIN
    467.758
  • BIST100
    1401.52
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rıza Çalımbay: Beni en sevindiren olay sonradan giren arkadaşlarımızın skora etkisi
Spor

Rıza Çalımbay: Beni en sevindiren olay sonradan giren arkadaşlarımızın skora etkisi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 'Takımımı tebrik ediyorum. Kalan dört maçımız var. Bu dört maçı da çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki maçımız bizim için final maçımız.' dedi.

DHA29 Nisan 2021 Perşembe 19:01 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 19:01
ABONE OL

Süper Lig'in 38'inci haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Rıza Çalımbay basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Bulundukları konum itibariyle yukarılara oynamak için galibiyete odaklandıklarını söyleyen Çalımbay, "Malatyaspor'un bulunduğu pozisyondan dolayı da zor bir maç olacağı belliydi. Gerçekten de öyle oldu. Güzel ve mücadeleci bir lig maçı oldu.

Bizim güzel pozisyonlarımız vardı. Biraz son paslara dikkat edebilseydik, güzel bir skorda yakalayabilirdik. Takımımdan çok memnunum, maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettiler. Beni en sevindiren olaylardan bir tanesi de son haftalarda oyuna sonradan giren arkadaşlarımızın çok etkili oynamaları ve skora etki etmeleriydi. Takımımı tebrik ediyorum.

Kalan dört maçımız var. Bu dört maçı da çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki maçımız bizim için final maçımız. Bütün gayemiz tek düşüncemiz, bundan sonra oynayacağımız Gaziantepspor maçı." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.