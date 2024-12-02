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Spor

Rıza Çalımbay: Beşiktaş'tan alınan bir puan önemli

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

2 Aralık 2024 Pazartesi 23:17 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay: Beşiktaş'tan alınan bir puan önemli
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Atakaş Hatayspor'un çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan Çalımbay, "İlk yarıda pozisyonlar yakaladık ama son pasları veremedik. O pasları versek, kazanabilirdik. Beşiktaş'a karşı çok dikkatli olmamız gerekiyordu, dikkatli de olduk. Kazanabilirdik, Beşiktaş da kazanabilirdi. İyi bir lig maçı oldu." dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı son olarak "İki takımın da puana ihtiyacı var. Beşiktaş'ın zirveye var, biz de ortalara çıkmak için uğraşıyoruz. İki takım da son zamanlarda sıkıntı süre geçiriyor. Biz şu an iyiyiz, kötü dönemden çıktık. Beşiktaş'tan alınan 1 puan önemli. Oyuncularımı kutluyorum, çok iyi mücadele ettiler. O mücadeleden sarı kartlar oldu. Ortada güzel bir maçtı yani." ifadelerini kullandı.

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