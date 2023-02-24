Rıza Çalımbay: Üç sene üst üste Avrupa'ya gidiyoruz, bunun örneği yok

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda İtalyan ekibi Fiorentina ile eşleşti.

İki takım ilk maçı 9 Mart'ta Artemio Franchi Stadyumu'nda, rövanç maçını ise Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynayacak.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fiorentina eşleşmesini yorumladı.

Çalımbay, "Bize kuradaki en güçlü takımlardan biri çıktı. Ama ben takımıma güveniyorum. İyi işler yapacağımıza inanıyorum. Tek endişem lig maçlarından sonra sakatlık yaşamak. Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Depremden sonra psikolojik olarak hepimiz çöktük. Ama ülkemle gurur duydum. Tüm dünyaya yardımlaşmamızı gösterdik." ifadelerini kullandı.

"Sivasspor mütevazi bir takım, istediğimiz oyuncuyu alamayız. Bir Başakşehir'e bakın, bir bize bakın. Ama biz üst üste üç sene Avrupa'ya gidiyoruz. Bunun örneği yok. Büyük takımlar bile gidemiyor. Bizim yaptığımız mükemmel bir şey."