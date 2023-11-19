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Spor

Rıza Çalımbay: Bugün herkes çok gayretliydi

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, hazırlık maçında 2-1 kazanılan Sakaryaspor mücadelesi sonrası konuştu. Deneyimli çalıştırıcı oyuncuların gayretinden memnun olduğu belirtirken, 'Oyuncularımız daha iyi olmaya çalışıyorlar. Bugün çok gayret gösterdiler.' yorumunda bulundu.

IHA19 Kasım 2023 Pazar 18:07 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay: Bugün herkes çok gayretliydi
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Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Süleyman Seba'nın anısına Sakaryaspor-Beşiktaş arasında oynan hazırlık maçı sonrasında açıklama yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Gayet iyi oldu hem başkanımızı andık hem de çok güzel bir hazırlık maçı yaptık. Gerçekten taraftarın da gelmesiyle müthiş bir maç oldu" dedi.

Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Süleyman Seba'nın anısına Sakaryaspor-Beşiktaş arasında hazırlık maçı gerçekleşti. Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetiyle neticelenen maç sonrasında Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Her şeyden önce beraber çok güzel günler yaşadığımız başkanım, benim başkanım onunla çok şampiyonluklar yaşadık. Allah rahmet eylesin tekrar. Ben buraya geldiğimde hazırlık maçı ararken yönetime söyledim. Başkanımızın anısına Sakaryaspor'la oynayalım dedik. Gayet iyi oldu hem başkanımızı andık hem de çok güzel bir hazırlık maçı yaptık. Gerçekten taraftarın da gelmesiyle müthiş bir maç oldu. Özellikle ilk yarı bizim için çok değerliydi. Ondan sonra zaten bizim hem altyapıdan gelen arkadaşlarımıza baktık. Hem maçı eksiği olan arkadaşlarımızı oynattık. Onlar da gayet iyi şekilde oynadılar. Bizim için önemliydi. Antalya'ya gidemediğimiz için mutlaka böyle bir maç yapmamız gerekiyordu. Biz de Sakarya'yla yaptık. Her açıdan da mükemmel geçti. Biz hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"BUGÜN ÇOK GAYRETLİYDİLER, GERÇEKTEN DAHA İYİ OLMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Çalımbay, "Burada skor önemli değildi bizim için önemli olan maç eksiği olan arkadaşlarımız vardı bizim o arkadaşlarımızı oynattık ve genç arkadaşlarımızın hepsini oynattık, Mutlaka bir şeyler alacağız bu maçtan dolayı ihtiyaçları vardı onlara genç arkadaşlarımız için de her zaman kapımız açık onlara. Her zaman bize gelip gidecekler inşallah çok çok daha iyi olacaklar. Diğer arkadaşlarımıza baktığımızda onlar da bugün çok gayretliydiler, gerçekten daha iyi olmaya çalışıyorlar. Emre Can'ı ben ilk defa seyrediyorum, ilk defa da oynatıyorum maçta ve gayet iyiydi, daha da iyi olacak onda potansiyel var. Biz de onu daha iyi duruma getirmek için her şeyi yapacağız" diye konuştu.

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