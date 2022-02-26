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Spor

Rıza Çalımbay: Çok üzüldüğümüz maçlardan bir tanesi oldu

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde evinde Beşiktaş'a 3-2 yenilen Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA26 Şubat 2022 Cumartesi 22:23 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 22:23
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Sahasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Maçın başından sonuna kadar kesinlikle bu mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile sahasında karşı karşıya gelen ve sahadan 3-2 yenilgiyle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Çalımbay, "Bizim çok üzüldüğümüz maçlardan bir tanesi oldu. Maçın başından sonuna kadar kesinlikle bu mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. Özellikle ilk yarıda çok güzel pozisyonlar yakaladık ve değerlendiremedik. İkinci yarıya baskı ile başladık. Baktığınızda çok iyi mücadele eden. Kazanmak için gereken her şeyi yapan bir takım hüviyetindeydik. Ama bir golde çok büyük hatamız vardı. Bu yediğimiz goller bize yakışmayan gollerdi. Bunun dışında herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Maçı kazanmak için yapılması gereken her şeyi yaptı. Takımımın mücadelesinden çok memnunum ama maalesef son zamanlarda yediğimiz bireysel gollerden dolayı bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Onun dışında mücadeleden, oynanan oyundan, bulduğumuz pozisyonlardan çok memnunum." ifadelerini kullandı.

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