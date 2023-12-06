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Spor

Rıza Çalımbay derbi öncesi konuştu! ''Bizim için dönüm maçı''

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay bu sabah antrenman öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı sakat oyuncuların durumu hakkında bilgi verdikten sonra cumartesi günü Fenerbahçe ile oynanacak derbi hakkında konuştu ve 'Fenerbahçe maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor. Yukarıyı yakalamak için kazanmamız lazım. Bu bizim için dönüm maçı.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

6 Aralık 2023 Çarşamba 11:42 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay derbi öncesi konuştu! ''Bizim için dönüm maçı''
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Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay, sabah antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay, "Birlik beraberlik içerisinde çok güzel şeyler yapacağız. Samet Aybaba, Feyyaz Uçar ile bir araya geldiğimizde güldük." ifadelerini kullandı.

Sakat oyuncuları hakkında konuşan Çalımbay, "Valentin Rosier, Milot Rashica ve Arthur Masuaku'nun durumları hakkında doktor bilgi verecek." dedi.

'BİZİM İÇİN DÖNÜM MAÇI'

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe derbisi hakkında "Fenerbahçe derbisi için durumumuz iyi. Camia için önemli bir maça çıkacağız. Oyuncular da farkında. Fenerbahçe maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor. Yukarıyı yakalamak için kazanmamız lazım. Taraftarımızın desteğine çok güveniyorum. Futbolcu arkadaşlarıma da güveniyorum. Sakatlık mazeret değil. Bu bizim için dönüm maçı." yorumunu yaptı.

Antrenmanları basına açmak konusunda da planları olduğunu belirten Rıza Çalımbay, "Antrenmanı taraftara, basına açabiliriz. Herkesin bir işi var. Basının da olması lazım. Bu işlerle Feyyaz Uçar ilgileniyor. Sizlere yardımcı olacağız." sözlerini sarf etti.

4 İSMİN SON DURUMU

Rıza Çalımbay, Bailly ve Ghezzal'ın son durumlarını açıklayarak, "Eric Bailly, Andre Onana ve Rachid Ghezzal'ın hafta sonu Fenerbahçe derbisinde oynayıp, oynamayacağına ilerleyen günlerde karar vereceğiz." şeklinde konuştu.

'BAŞKAN TRANSFERE Mİ GİTTİ?'

Rıza Çalımbay konuşmasını şu sözlerle noktaladı: "Başkan Hasan Arat cuma günü gelecek ve takımla tanışacak. Henüz görüşmedik. Şu an sanırım yurt dışında. Transfere mi gitti bilemiyorum. Belki kendi özel işleri vardır. Feyyaz burada olsaydı, size cevap verirdi."

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