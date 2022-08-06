Rıza Çalımbay: Eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor

Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, "İlk yarı istediğimiz gibi olmadı, ikinci yarıya iyi başladık. Mücadelemizden kopmadık. Ama oynadığımız oyunun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Hem lig, hem Avrupa için iyi bir kadro kurmamız gerekiyor, yoksa sıkıntı yaşarız." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, öncelikle yeni sezonun hayırlı olması dileğinde bulunarak, "İlk maç olduğu için iki takımda da yeni arkadaşlar, yeni sistem vardı. Hazırlıktan geldiğiniz için istediğiniz olmayabiliyor, oyuncular hazır olmuyor. İlk yarı istediğimiz gibi olmadı ama ikinci yarı iyi başladık. Mücadelemize sonuna kadar devam ettik. Oyundan kopmadık. Oynadığımız bu oyunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. Hem Avrupa, hem ligde oynamak çok zor olacak. Maç eksiği, antrenman eksiği olan arkadaşlarımız var. James'in maç temposu kazanması lazım. Ligde 3-4 haftadan sonra takımlar kendini belli eder. Çok daha iyi duruma gelirler." şeklinde konuştu.

"3 OYUNCU İSTİYORUZ"

3 senedir Avrupa kupalarına gittiklerini hatırlatan Çalımbay, "Geçen sezon eksiklerden dolayı elendik. Bu sezon bu sene Avrupa'dan kopmak istemiyorum. Play-off'ta büyük ihtimal Malmö gelecek. Onun için hem lig hem Avrupa'da kuvvetli takımlarla oynayacağız. Biz iyi bir takım kuramazsak, iki tarafı götürme açısından sıkıntı yaşarız. Yönetimimiz elinden geleni yapıyor. Bir kanat, bir forvet arkası, bir tane de 8 numara olmak üzere 3 tane oyuncu istiyoruz. 9 oyuncu gitti, şu ana kadar 4 tane aldık. Gidenlerin yerini tamamlasak yeter. Erdoğan veya Gradel sakatlansa kanat oyuncumuz yok. Bunları bir an önce halletmemiz gerekiyor. Bu hafta yönetim bitirirse hiç bir sıkıntımız olmayacak. Yukarıya gideceğiz ve alternatifli bir kadromuz olacak." diye konuştu.