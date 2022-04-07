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Spor

Rıza Çalımbay: En büyük hedefimiz Türkiye Kupası

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 'Ligde 7 maçımız kaldı. Tek düşüncemiz bu maçları çok iyi şekilde bitirmek. Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyoruz' dedi.

AA7 Nisan 2022 Perşembe 14:02 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 14:02
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligde kalan 7 maçı en iyi şekilde bitirmek istediklerini belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligde kolay maç olmadığını vurguladı.

Kalan 7 lig maçının kırmızı-beyazlı ekip açısından önemine dikkat çeken Çalımbay, "Tek düşüncemiz kalan maçları çok iyi şekilde bitirmek. Bu hafta sahamızda oynayacağımız Medipol Başakşehir maçında taraftarlarımız da bizimle olursa, takım açısında çok büyük moral sağlar." ifadelerini kullandı.

Ligin 33. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacaklarını anımsatan Çalımbay, sonrasında ise Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Atakaş Hatayspor maçının ardından bu sene en büyük hedefimiz olan Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağız. Sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Elimizde olan 4 forvetten 3'ü sakat. Çok kritik maçlar oynayacağız. Mustapha Yatabare'yi artık korumaya aldık. Kalan maçlarımızı iyi şekilde bitirmek için bütün gayreti göstereceğiz. Daha önce yaptığımız güzel şeyler gibi Türkiye Kupası'nda da bunu tekrarlayıp, kupayı kazanmak istiyoruz."

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