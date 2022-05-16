Rıza Çalımbay: Finali kazanıp kupayı Sivas'a götürmek istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın amaçsız bir mücadele olduğunu kaydetti.

Çalımbay, Çaykur Rizespor camiasının severek çalıştığı bir yer olduğuna değinerek, "Mükemmel yıllarım geçti. Rize'nin yeri bende bambaşka. Bu kadronun düştüğüne üzüldüm. Kadroyu yüzde 80 koruyabilirlerse gelecek yıl çıkacaklardır." şeklinde konuştu.

Türkiye Kupası finalinin kendileri için çok değerli olduğunun altını çizen Çalımbay, şöyle devam etti:

Bütün gayretimiz, her şeyimiz orada. Bu maçta oynadığımız oyunun kupada üzerine çıkmalıyız. Elimize bir fırsat geçti. Bunu kolay yakalamadık. Sivasspor'un tarihinde ne final ne kupa var. Finali kazanıp kupayı Sivas'a götürmek istiyoruz. Sezona en erken başlayan, hem Avrupa hem ligde oynayan takımız. Ligi de en son biz bitireceğiz, Final oynayacağız. Bizim ligin ve Avrupa'nın en yaşlı takımı biziz. Onun için yorgunluk, bıkkınlık olur.

Bir Anadolu kulübünün iki yıl üst üste Avrupa'ya gittiğini görmediğine işaret eden Çalımbay, "Kupayı alırsak üçüncü kez gideceğiz. Puan, para kazanıyoruz. İki yılda iyi puanlar getirdik Türkiye'ye. Bizden fazla bütçeleri olan takımlar var. Türkiye Kupası'nda onlar yok. Sivas ve Kayseri var. İki takım çok güzel şeyler yaptı." değerlendirmesinde bulundu.