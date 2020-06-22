Rıza Çalımbay: ''Galibiyet kadar önemli bir puan aldık''

22 Haziran 2020 Pazartesi 00:45 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 00:45

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor'a karşı oynadıkları karşılaşmanın çok heyecanlı bir maç olduğunu dile getirdi.

Konyaspor'un da çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Çalımbay, şöyle konuştu:

"Maç, başından sonuna kadar iyi mücadele içinde geçti. İki takım da çok iyi mücadele etti. İlk golü çok iyi şekilde bulduk. Oyunu daha iyi şekile çevirebilirdik ama maalesef istediklerimizi yapamadık. Konyaspor'un yapacakları hakkında maç toplantılarında çok çalıştığımız ve çok konuştumuz yerlerden goller yedik. Yani söylememize rağmen o şekilde goller yedik ve buna üzüldük. Hiçbir zaman oyundan kopmadık. Mağlubiyeti de kabul etmedik. Sürekli şekilde değişiklikler yaptık. Nihayetinde son dakikada golü de attık. Yani galibiyet kadar önemli bir puan aldık. Bizim için son dakikada atılan gol her açıdan güzeldi."