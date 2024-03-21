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Spor

Rıza Çalımbay geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir süre gözden uzak kalan Rıza Çalımbay, kendisiyle ilgilenen takımı açıkladı.

21 Mart 2024 Perşembe 23:21 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
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Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yeni adresi merakla beklenen Rıza Çalımbay için sıcak bir gelişme yaşandı.

Sabah'a konuşan Rıza Çalımbay, kendisi ile ilgilenen o takımı söyledi.

Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Milli Takımı'ndan resmi bir teklif gelmedi ancak teknik direktörlük görevi için adımın geçtiğini duyuyorum." dedi.

Çalımbay yaptığı açıklamada, "Kendilerinin 1-2 gün içinde beni arayacaklarını düşünüyorum. Teklif gelmesi halinde Azerbaycan Milli Takımı'nda görev yapmaya sıcak bakarım." ifadelerini kullandı.

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