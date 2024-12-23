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Spor

Rıza Çalımbay: Hakem arkadaş bence biraz yanlış yaptı

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

23 Aralık 2024 Pazartesi 23:44 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay: Hakem arkadaş bence biraz yanlış yaptı
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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, kırmızı kartın ağır bir karar olduğunu söyleyerek "Maça çok iyi başladık, golümüzü de attık. Gayet iyi gidiyordu. Ta ki kırmızı kart görene kadar... 10 kişi de kalabilirsiniz ancak oyunu bırakmamanız gerekiyor. Hakem arkadaş bence biraz yanlış yaptı. Hiçbir insan gelip bir kalecinin herhangi bir yerine bilerek basmaz. Kırmızı kart bence çok ağır oldu. Takım 10 kişi kalınca oyunun hakimiyeti kayboldu. Yediğimiz goller de beklemediğimiz şeylerdi. Özellikle ilk yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik daha farklı bir sonuç alabilirdik" ifadelerini kullandı.

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