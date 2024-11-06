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Spor

Rıza Çalımbay: Hakemlerin bazıları başka türlü oluyor

Hatayspor Teknik Direkörü Rıza Çalımbay, ligde kalmayı başaracaklarına inandıklarını ve devre arası yapılacak transferlerle her şeyin iyiye gidebileceğini söyleyerek hakem hatalarına da tepki gösterdi.

IHA6 Kasım 2024 Çarşamba 13:00 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay: Hakemlerin bazıları başka türlü oluyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, hakem hatalarına tepki gösterdi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulunan Çalımbay, Eyüpspor müsabakasında gördüğü kırmızı kartla ilgili, "Bizim attığımız gol net bir gol, faul yok. Gole giden bizim oyuncumuz, orada neden faul yapsın o yüzde bariz gol. Herkes gibi biz de itiraz için gittik, 'VAR'a gitmenize gerek yok' dedik. Sarı kart gösterdi, 'Niye sarı kartı gösteriyorsun, küfür mü ettim sana, dokundum mu sana ve kötü bir şey mi söyledim?' dedim ve ondan sonra 'Çizgiyi ihlal ettin' dedi. Sonra bir sarı kart daha göstererek kırmızı kart verdi. Gereksiz bir karar verdi. Ben hakemlere kötü bir şey söylemem ve hakemleri korurum. Hakemlerin bazıları başka türlü oluyor. İtirazdan dolayı kart gördük" diye konuştu.

"Eğer takımımız maçlarını Hatay'da oynasaydı, kaybettiğimiz maçların yüzde 90'ını kesinlikle alırdık"

Hatayspor'da devre arası yapılacak transferlerin takımın ligde kalması için önem arz ettiğini belirten Çalımbay, takımın Mersin'de oynamasının dezavantajları olduğunu da söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ekibimle beraber yıllarca takımlar yönettik, bundan daha zor takımları da yönettik. O takımların çoğunu da düşmekten kurtardık. Eğer burada panik olmazsa her şey iyi gidebilir. Devre arası çok önemli. Transfer yapılması gerekiyor. Bizim için en büyük dezavantaj takımın Mersin'de oynaması. Eğer takımımız maçlarını Hatay'da oynasaydı, kaybettiğimiz maçların yüzde 90'ını kesinlikle alırdık. Şehir nasılsa bu takımda da öyle. Sıkıntılar var ve bunlar hem oyuncuları yıpratıyor, hem de herkesi yıpratıyor" sözlerini dile getirdi.

"BEN LİGDE KALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Hakem kararlarının kendilerine zarar verdiğini dile getiren Çalımbay, ligde kalacaklarına inandıklarını söyleyerek, "Son maçlara baktığımızda gayet iyi oynuyoruz. Bireysel hatalar yapıyoruz, bunlardan da bayağı sıkıntılar yaşadık ve kötünün en iyisini yapmaya çalışacağız. Ben ligde kalacağımıza inanıyorum. İnanmayan taraftar ve taraftarın bize destek vermesi gerekiyor. Taraftarın yapacağı çok bir şey yok onlara da hak veriyoruz. Taraftarsızlık, basınla ilgili kopukluk ve hakemler de bunları yaparsa yandık. Sıkıntılar başlar. Herkesin destek çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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