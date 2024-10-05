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Spor

Rıza Çalımbay: Hatalarımızı düzelteceğiz

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

5 Ekim 2024 Cumartesi 22:00 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay: Hatalarımızı düzelteceğiz
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Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada, "Maçın başından sonuna kadar takımım hiçbir zaman oyunu bırakmadı. Herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Pozisyonlarımız vardı, maalesef atamadık. Biraz daha çalışmamız gerekiyor. Arayı daha iyi şekilde değerlendireceğiz. Hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız." dedi.

İyi oynadıklarını belirten Çalımbay, "Takımımı tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler. Hatalarımız da oldu, o golleri yememek gerekiyor. Oyuncularımıza da söyledik, Trabzonspor'u incelediğimizde, golleri duran topla olmuştu, dikkat etmemiz lazım dedik ama öyle gol yedik. Kazanabilirdik, elimize fırsatlar geçti. Biraz daha üstüne koyarsak, devrede transferlerimiz tamam olursa mutlaka daha iyi yerlere geleceğiz." diye konuştu.

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